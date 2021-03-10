مسميات جديدة لمناطق «السيوح» و«الرحمانية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة عن مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لمناطق السيوح والرحمانية.

وتم تغيير مسميات مناطق (السيوح من 1 إلى 8) لتصبح (الرقيبة من 1 إلى الرقيبة 8)، وتغيير مسميات مناطق (السيوح 9 إلى السيوح 16) لتصبح مناطق (الموردة 1 إلى الموردة 8)، وفي ضاحية الرحمانية تم تقسيم المناطق المحيطة بمنتزه «شغرافة» إلى 4 مناطق من (شغرافة 1 إلى شغرافة 4)، بدلاً من الرحمانية 1 إلى الرحمانية 4)، كما تم تقسيم المناطق المحيطة بمنتزه كشيشة لتضم المناطق (من كشيشة 1 إلى كشيشة 6) بدلاً من الرحمانية 5 إلى الرحمانية 10)، وتغيير مسمى «شعبية الصجعة» إلى «شعبية الدفين»، والإبقاء على مسمى منطقة مزيرعة دون تغيير.