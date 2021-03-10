إطلاق برنامج أبوظبي الرقمي

أبوظبي (وام)

أطلقت كل من دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برنامج أبوظبي الرقمي، الذي يعد أول مبادرة مشتركة بين الجهات الثلاث، بعد توقيعهم مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي والاقتصاد بما يعزز مكانة الإمارة كأحد رواد القطاع الرقمي الحديث، وبصفتها مركزاً متطوراً للأعمال.

ودعت هذه الجهات موظفي القطاع الحكومي للمشاركة في البرنامج، والحصول على شهادة متخصصة في التحول الرقمي. وقال منصور المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية: «لم تعد المعرفة الرقمية مجرد قيمة مضافة، بل أصبحت مهارة ضرورية تحتاجها كوادرنا الوطنية لكي يتمكنوا من مواكبة التطور الذي نشهده اليوم في عالم الرقمنة عموما وفي مسيرة التحول الرقمي للإمارة على وجه الخصوص».

وأضاف «سيمكن البرنامج الشباب الإماراتي الموهوب من ريادة المستقبل، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمجتمع أبوظبي».