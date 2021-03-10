«الهوية والجنسية»: انتقال مركز محيصنة إلى النهدة الجديد بدبي

دبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن نقل خدماتها المقدمة بمركز سعادة المتعاملين محيصنة إلى مبنى مركز النهدة «سالم» الكائن بالشارع العاشر، القصيص 1 بدبي، حيث يبدأ تقديم خدمات الهوية للجمهور بالمركز الجديد من الأحد الموافق 14 مارس 2021، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

ويأتي هذا الانتقال سعياً من الهيئة إلى تحسين تجربة المتعامل، وزيادة معدلات إنجاز المعاملات، وتعزيز استمرارية تحسين وتطوير خدماتها المقدمة عبر مراكزها المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويُسهم في رفع معدلات إسعادهم ورضاهم.