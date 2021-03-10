شرطة دبي تكرم فائزي «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع 5 فائزين بمسابقة «الروح الإيجابية» التي انطلقت الشهر الماضي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام ونادي «فيتنس تايم»، وتم تقديمها من خلال البرنامج الإذاعي «روحك رياضية» الذي يُقدمه الإعلامي كفاح الكعبي على إذاعة نور دبي، بمشاركة 875 متسابقاً.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، أن مسابقة «الروح الإيجابية» تأتي في إطار حرص القيادة، على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ.