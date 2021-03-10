«إدارة الطوارئ» تواصل حملة فحوص «كورونا» في بني ياس

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، استمرار حملة الفحوص المكثفة لكشف فيروس كورونا المستجد في منطقة بني ياس في أبوظبي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على «تويتر»، إن اللجنة أعلنت قيامها «بعددٍ من عمليات التقصي النشط في مناطق مختلفة من الإمارة تعزيزاً للإجراءات الوقائية، وضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار كوفيد - 19».

كما أعلنت اللجنة «انتهاء حملة الفحوص المكثفة في منطقة العامرة في العين مع استمرار عملية التقصي النشط فيها، شاكرة سكان المنطقة على تعاونهم مع الجهات الصحية».

وجددت اللجنة تأكيدها، أن مكافحة مرض كوفيد - 19 هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، والانتصار على الجائحة يتحقق بتضافر الجهود.