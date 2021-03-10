«التربية»: «الترخيص المهني» إلزامي في قطاع التعليم بدءاً من العام المقبل

أعلنت روضة المرر مديرة إدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم أن الرخصة المهنية إلزامية على جميع العاملين في قطاع التعليم، بما فيهم القيادات المدرسية، بدءاً من العام المقبل.

وقالت إنه منذ إطلاق الترخيص المهني، كانت القيادات المدرسية داعماً أساسياً في تحفيز المعلمين على التقدّم، والحصول على الرخصة المهنية، واليوم تنتقل الوزارة لترخيص القيادات المدرسية وسط تجاوب كبير.

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ولفتت أن الرخصة المهنية تهدف إلى رفع الكفاءات والمعايير المطبقة في الإمارات لتحقيق رؤية الحكومة في نشر التعليم المتميز، وهي شرط إلزامي لممارسة المهنة في العام المقبل. ويستهدف ترخيص القيادات التربوية جميع مدراء المدارس ونوابهم، بالإضافة إلى القيادات المتوسطة من رؤساء الوحدات.

وقد تم تطوير المعايير المهنية للقيادات المدرسية بالتعاون مع جميع الجهات التعليمية في دولة الإمارات، بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات. وقد حرص تلك الجهات أن تشمل معايير الترخيص الكفاءة في كل من القيادة الأخلاقية والمهنية، والقيادة التربوية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التشغيلية.



