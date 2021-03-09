مناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة: إن اللجنة انتهت من مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني واعتمدته، ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية، حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت التقرير، ووجهت العديد من الاستفسارات لممثلي وزارة الداخلية بشأن الموضوع، واطلعت أيضاً على عدد من البيانات والإحصائيات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة.

وأكد معالي النعيمي أهمية هذا الموضوع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة واستمرار المشاريع التنموية، وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، مشدداً على أهمية دور الدفاع المدني، من حيث استعداده ومواكبته لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة.