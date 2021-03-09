«تنفيذي الشارقة» يطلع على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

بحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بمستجدات العمل الحكومي، بما يحقق رؤية الشارقة وخدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، والمتضمنة أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية في إيجاد بيئة مثلى تتيح لكبار السن الاستفادة من مواردها بسهولة وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك من خلال تطويع كافة الإمكانيات لأداء جميع الأنشطة والخدمات، التي تضمن تحقيق إدماج كبار السن في المجتمع.

واعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية 2021 -2023، والمتضمنة 44 نشاطاً بمشاركة 29 جهة، وحددت جملة من الأهداف منها تطوير المبادرات والخدمات المراعية للسن، وتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو كبار السن، ونشر ثقافة معايير المدن المراعية للسن في الشارقة، ورفع الوعي المجتمعي حول مراعاة السن، وتمكين كبار السن من مشاركة خبراتهم في المجتمع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في إدماج كبار السن.

وتناول التقرير ما حققته الخطة الاستراتيجية 2017-2020، من مخرجات تم خلالها تنفيذ أكثر من 40 مبادرة ونشاطاً تتوافق مع محاور المدن المراعية للسن، كما تضمن التقرير مؤشرات نسب الإنجاز في كافة المحاور. وقدم المجلس شكره لكافة العاملين على متابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، ولكافة الجهات المشاركة على جهودهم المقدرة في تحقيق الأهداف المرجوة، وتهيئة كافة الإمكانيات لخدمة كبار السن، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وسعي الدائرة على تعزيز بيئة العمل الاقتصادي، حيث تضمن العديد من المؤشرات لحركة النمو للأنشطة الاقتصادية ومجموعة من التوصيات، التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز البيئة الاقتصادية، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة، ووجه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.