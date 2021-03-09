صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع عدد من السفراء

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فرانسيسكو ج شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا، ولارس هنريك بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا، وريكاردو لافييري، سفير جمهورية بنما، وجوليو سيمون كاستانوس زوين، سفير جمهورية الدومينيكان. بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول.

وقال معالي صقر غباش، إن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية، حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، ونحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها، من خلال مشاركة البرلمانيين، ومن خلال عملهم، مشدداً على أهمية دور المؤسسات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية في دعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

وأكد معاليه أهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية بنما، وجمهورية غواتيمالا، وجمهورية الدومينيكان. من خلال عقد لجان صداقة برلمانية مشتركة بين الجانبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وتطرق معاليه إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أميركا اللاتينية «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً تضامن ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع دول العالم خلال هذه الفترة، في جهودهم الرامية إلى احتواء انتشار «كوفيد - 19».