منع تصاريح «الخيم الرمضانية» في الشارقة

الشارقة (وام)

أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة حزمة من القرارات، بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، ولما تقتضيه المصلحة العامة، والتي تهدف إلى سلامة المجتمع.

وتمثلت القرارات في عدم التصريح أو السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي، أو المؤسسي، أو مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار في واجهات المطاعم، أو في نقاط التجمعات، أو أمام المنازل والمساجد، أو من خلال السيارات، أو أي وسيلة أخرى.

كما شملت القرارات منع الإعلان أو تقديم عروض خاصة عن وجبات الإفطار بكافة الوسائل، واقتصار توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الأسر المحتاجة من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الإمارة، وستقوم فرق ميدانية مشكلة من الجهات المعنية بتكثيف حملاتها التفتيشية والمراقبة خلال الشهر الفضيل.

وأهاب الفريق بجميع أفراد المجتمع بالتعاون للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والاتصال على «901» أو من خلال البريد الإلكتروني covid19@shjpolice.gov.ae في حال ملاحظة أي مخالفة للقرارات الصادرة عنها.