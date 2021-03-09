«خليفة التربوية»: الإماراتية نموذج للإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، تميزاً وريادة وإبداعاً في الألفية الجديدة، وذلك بفضل الرعاية التي توليها إياها قيادتنا الرشيدة، مما مكن للمرأة في التعليم والعمل والمراكز القيادية في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه المسيرة المتميزة ستتواصل عطاءً وإبداعاً خلال الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة عن بُعد، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، وذلك بعنوان «المرأة تجارب ملهمة عالمياً»، وألقت الكلمة الرئيسية فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بمشاركة كل من: الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة والشباب، ووفاء آل علي مدير إدارة التفاعل الشبابي بالتكليف بالمؤسسة الاتحادية للشباب، ومريم المنصوري أخصائي مؤتمرات بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل المسافري مستشار في التخطيط الإستراتيجي وإدارة المواهب. وحضرت الجلسة أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وأدارتها سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة. وأكدت العفيفي أن المرأة الإماراتية محظوظة بالقيادة الرشيدة التي فتحت أمامها آفاق الإبداع في جميع ميادين التنمية الوطنية، وهو إبداع ستواصل المرأة تميزها وريادتها فيه خلال الخمسين عاماً المقبلة. ومن جانبها، ألقت معالي الشيخة لبنى القاسمي الكلمة الرئيسية في الجلسة، مؤكدة على أهمية هذه المناسبة التي تسلط الضوء على ما حظيت به المرأة الإماراتية من اهتمام بالغ من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أكد دائماً على مكانة المرأة ودورها في بناء الوطن وتنميته، وهو نهج راسخ تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه، كما أن المرأة الإماراتية تتمتع بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وعرضت معاليها خلال الجلسة عدداً من المحطات البارزة في مسيرة المرأة.

وقدمت وفاء آل علي نبذة حول ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات مهمة في خدمة مجتمعها، بفضل الاهتمام والرعاية التي حظيت بها من القيادة الرشيدة والجهود التي قدمتها سمو «أم الإمارات» لدعم قضاياها.