تمثل 68% من القوة العاملة بالشركة.. المرأة تتصدّر الخطوط الأمامية في «صحة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس، أن المرأة تُشكل نسبة 68% من إجمالي قوتها العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي يؤكد على الدور الحاسم الذي يسهم به العنصر النسائي في التعافي من أزمة جائحة «كوفيد- 19». ويبلغ عدد الإناث 12.100 من القوة العاملة في صحة، وتشمل مشاركة المرأة حوالي 6000 ممرضة 1.775 طبيبة، بالإضافة إلى 2500 من موظفات الخدمات العلاجية الخارجية و2.191 في مستشفى توام و2083 في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت «صحة»، واللواتي يواصلن تكريس أوقاتهن وجهودهن في خدمة الأمة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021، كشفت «صحة» عن هذه الأرقام لتسلط الضوء على المرونة والشجاعة والتصميم الذي أظهرته النساء العاملات، خلال قيادتهن للعمليات على الخطوط الأمامية في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، ضمن إطار مشاركتهن الأساسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومساهماتهن في التنظيم المجتمعي والإبداع. وفي معرض إشادتها بدور المرأة الاستثنائي على الخطوط الأمامية لجهود التعافي من «كوفيد- 19»، قالت عائشة المهري مدير التمريض التنفيذي في شركة «صحة»: «استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نتعهد في ’صحة‘ بمواصلة استثمارنا في الإمكانات الإنتاجية العالية التي تتمتع بها القوى العاملة النسائية لدينا، وتعزيز مستقبلها المهني، ومستقبل دولة الإمارات العربية العربية المتحدة. فاليوم العالمي للمرأة هذا العام لا يشبه أي يوم آخر، حيث يشهد مشاركة المرأة الثابتة والمتواصلة في ريادة الجهود الرامية لمكافحة الجائحة وتعافي دول العالم من ’كوفيد-19‘. وقد أسهمت مشاركة المرأة القوية بدور فعال في تخطيط مسار تطوري جديد لأمتنا، سواءً من خلال عملها كمتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، أو قيادتها المجتمعية في وضع استراتيجيات الاستجابة الهادفة لتطوير القطاع الصحي».