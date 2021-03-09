مريم الرميثي: قيادتنا الرشيدة أولت كبار المواطنين اهتماماً خاصاً

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مشترك عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتهدف إلى توفير خدمات برنامج فزعة لكبار المواطنين الذين تستهدفهم المؤسسة، وضمن منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، التي تعمل عليها مؤسسة التنمية الأسرية.

وقع المذكرة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لبرنامج فزعة.

وقالت مريم محمد الرميثي: إن قيادتنا الرشيدة أولت فئة كبار المواطنين اهتماماً خاصاً، باعتبارهم كباراً في القيمة والخبرة، وأصدرت السياسات والقوانين التي تضمن حمايتهم وتمتعهم بالحقوق والاستقلالية والخصوصية وتوفير خدمات الرعاية والتمكين، ذات الجودة والكفاءة العالية لهم، والتأكيد على حقهم في المعاملة التفضيلية في أولوية الحصول على الخدمات.

وأضافت: إن مؤسسة التنمية الأسرية تحظى برئاسة ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تولي سموها فئة كبار المواطنين اهتماماً خاصاً وبناءً على توجيهات سموها، عملت المؤسسة على إطلاق منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين في عام 2020 كإطار رعائي وقائي تمكيني لتحسين جودة حياتهم. وأشارت إلى أن المؤسسة وضمن منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، عملت على تطوير خدماتها المقدمة لكبار المواطنين، واستحداث خدمات جديدة، وفقاً لمخرجات التقييم الشامل لاحتياجاتهم.

من جهته، أكد العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لبرنامج فزعة، الحرص على الإسهام بفاعلية في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي بكافة فئاته، من خلال الخدمات التكافلية التي تقدمها «فزعة» لحاملي العضوية، وقال: نحن اليوم سعداء بأن نقدم خدماتنا لتشمل هذه الفئة الغالية من كبار المواطنين، تقديراً وعرفاناً لهم فيما قدموه ويقدمونه لهذا الوطن الغالي.

وأضاف: فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توسيع شراكات «فزعة» والفئات التي تشملها عضويات بطاقاتها المتنوعة، حيث نسعى لتقديم خدمات تكافلية ريادية متنوعة ترتقي لحاجات المجتمع، وتسهم في التخفيف والتسهيل عليهم.