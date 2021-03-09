«تريندز» يناقش الحوكمة الرشيدة وتمكين المرأة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أمس، حلقة نقاشية عن بُعد تحت عنوان «الحوكمة: كيف يمكن للحكومات تحفيز طاقات الأفراد والمجتمعات لبناء مستقبل أفضل؟»، شاركت فيها كوكبة من الخبيرات والباحثات في قضايا المرأة والقيادات النسائية. وتُعد هذه الحلقة النقاشية هي الفعالية الثالثة من مبادرة «اتجاهات المستقبل»، التي أطلقها المركز وتستهدف استشراف التحولات المستقبلية التي تهم دول المنطقة والعالم، من خلال تسع حلقات نقاشية يتحدث فيها مجموعة من الباحثين والخبراء من نحو 163 دولة عن اتجاهات المستقبل في العالم في ثلاثة مجالات هي: (الاستدامة، والتنقل، والفرص)، وهي المحاور التي يركز عليها «إكسبو دبي 2020».

وركزت هذه الحلقة النقاشية على طبيعة الدور الذي يجب على الحكومات فعله، من أجل إقامة نُظم حوكمة مستدامة وقادرة على تمكين الابتكار وحماية المجتمع، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه الحكومات في اللحاق بركب التنمية في جميع القطاعات الصناعية؛ وما تتطلبه من ضرورة التكيف بسرعة مع التغيرات وتوقع التحولات المستقبلية، لكي تضع الحكومات القواعد والقوانين واللوائح المناسبة، والتي تؤسس لبيئة تُمكِّن الابتكار وتحمي السكان والمؤسسات في الوقت نفسه، كما سلطت الحلقة النقاشية الضوء على بعض التجارب الدولية في تمكين المرأة والنهوض، بدورها في مناصب الحوكمة والقيادة، خاصة أن عملية تمكين المرأة، وتشجيعها على المشاركة في المجال العام على أكمل وجه تعد أمراً مهماً لفتح أبواب الفرص المستقبلية. وقد أدارت فعاليات هذه الحلقة النقاشية أمل البريكي الباحثة بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي أكدت أن تفشي جائحة كورونا كشف العديد من جوانب الضعف التي تعانيها نظم الحوكمة في كثير من البلدان، مشيرة إلى أن سياسات تمكين المرأة وتطوير دورها يتيح العديد من الفرص التي تنعكس بشكل إيجابي على حياة المجتمعات.

وتناول الجزء الثاني من هذه الحلقة النقاشية سياسات تمكين المرأة عالمياً، وقد أدارته ندى الوادي، طالبة دكتوراه في الشؤون العامة والدولية والباحثة في الحوكمة الرقمية بمملكة البحرين.

وفي نهاية فعاليات هذه الحلقة النقاشية، أجمعت المتحدثات على أن سياسات الحوكمة الرشيدة باتت أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.