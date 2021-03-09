«طرق دبي» تعدل وتطور خطوط الحافلات

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إطلاقها خطين جديدين للحافلات العامة وتطوير خطوط عدة أخرى، بدءاً من اليوم الأربعاء، وهما الخط «5» بمسار من محطة مترو أبو هيل إلى شارع الخليج -مقابل محطة حافلات سوق الذهب- مروراً عبر محطة مترو الاتحاد وشارع بني ياس، ويخدم بشكل عام المواقف التي كان يخدمها سابقاً الخط الملغى «C07» في منطقة ديرة بينما يُعنى الخط «6» بالمسار من محطة حافلات الغبيبة إلى مدينة دبي الطبية مروراً عبر المسار الجديد المخصص للحافلات العامة بشارع خالد بن الوليد ومحطة حافلات عود ميثاء، ويدعم المناطق كافة التي كان يخدمها سابقاً الخط الملغى «C07» في بر دبي.

وأشارت «الهيئة» إلى أن الخطين الجديدين سيخدمان المناطق التجارية المركزية في كل من ديره وبر دبي موضحة أن «الهيئة» ستعمل على تطوير خطوط عدة أخرى للحافلات، حيث سيتم إلغاء الخط «C07»، ولذلك يُنصح الركاب على مسار هذا الخط باستخدام الخطين البديلين للحافلات رقم «5» و«6»، وأن الخط «28» الذي كان يبدأ من دبي مول وينتهي في لامسي بلازا سينتهي الآن في محطة حافلات عود ميثاء والذي تم إنجازه مؤخراً والخط «367» من محطة مترو اتصالات سيمر عبر مناطق الراشدية والورقاء والمدينة العالمية ومدينة دبي الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون. والخط «C18» الذي يبدأ من مساكن الشيخ راشد وينتهي الآن عند محطة حافلات عود ميثاء بدلاً عن لامسي بلازا، وتم تحويل مسار الخط «F03» من الراشدية إلى مردف ليمر داخل مردف لخدمة مناطق إضافية، كما تم تغيير مسار الخط «F10» من الراشدية إلى الورقاء عبر مردف إلى جانب تمديد الخط «F70» ليصل الآن إلى محطة حافلات عود ميثاء، وكذلك تم اختصار مسار الخط «X23»، بحيث تكون محطته النهائية الآن محطة حافلات الغبيبة خلال ساعات الذروة ومحطته النهائية خارج ساعات الذروة محطة حافلات عود ميثاء.