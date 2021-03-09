277 مخالفة وإنذاراً لمنشآت في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

شهد الشهر الماضي زيادة في عدد المخالفات والإنذارات التي وجهتها بلدية مدينة أبوظبي، خلال حملات التفتيش على المنشآت، للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة العامة والمظهر العام.

وحررت البلدية من خلال قسم إدارة الصحة العامة 277 مخالفة وإنذاراً فبراير الماضي منها 62 إنذاراً و215 مخالفة، بزيادة تقدر بـ 222 مخالفة وإنذاراً عن يناير الماضي، داعية المنشآت إلى مزيد من الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنباً للمخالفات.

ونفذت البلدية الشهر الماضي 6556 زيارة تفتيشية، استهدفت 8 قطاعات في مدينة أبوظبي وضواحيها، خلالها تم التركيز على التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.

وشملت حملات التفتيش مراكز التجميل والعناية الشخصية، حيث نفذت البلدية 3889 زيارة تفتيشية، للتأكد من استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واستهدفت حملات التفتيش منشآت كي وغسيل الملابس، ونفذت 1040 زيارة، بهدف ضمان التزام جميع منشآت غسيل وكي الملابس بتطبيق الشروط الصحية، وتوعية المنشآت غير الملتزمة منها بالشروط الصحية، ومتابعتها بشكل مستمر، وكذلك توعية العاملين فيها، بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين.

ونفذ مفتشو البلدية 961 زيارة استهدفت ورش الإصلاح والصيانة، و531 زيارة استهدفت ورش التفتيش على دورات المياه العامة، و154 زيارة تفتيش على خزانات مياه الشرب، و36 زيارة لأحواض السباحة العامة، و125 زيارة لصالات الألعاب والتسلية.

كما نفذت فرق التفيش 333 زيارة على برادات مياه الشرب العامة، وتم أخذ عينات من المياه لفحصها، والتأكد من خلوها من أي ملوثات تؤثر على صحة المستهلكين.