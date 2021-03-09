إغلاق كافتيريا ومطعم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين، الأولى هي كافتيريا «كوخ السلطان» في منطقة ناهل بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1136232، والثانية «مأكولات نجمة المدينة» بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1023766)، وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري بحق كافتيريا «كوخ السلطان»، جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات، وإنذار نهائي بالإغلاق لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين على مدى شهر كامل، والتي تتعلق بوجود نشاط كثيف للحشرات في مناطق التحضير، مما قد يؤثر على سلامة المواد الغذائية وتعريضها لخطر التلوث، بما يهدد صحة المستهلكين.

أما منشأة «مأكولات نجمة المدينة»، فقد صدر قرار الإغلاق الإداري بحقها نتيجة تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء ملاحظات المفتشين بشأن بعض المخالفات المتكررة، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذاران بالإغلاق، ورغم ذلك لم يبادر مسؤول المنشأة إلى تصويب المخالفات وإزالة أسبابها. وأكدت «الهيئة» أن أمر الإغلاق الإداري بحق هاتين المنشأتين، سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.