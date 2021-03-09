«تدوير» تكثف مكافحة البعوض والذباب في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كثفت فرق التفتيش والرصد التابعة لإدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، جهودها ووسعت أنشطتها المتقدمة على صعيد مكافحة البعوض والذباب في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالتزامن مع انطلاق موسم تكاثر البعوض الأول، الذي يمتد ما بين شهري مارس ومايو من كل عام.

ووضع المركز الذي تعامل مع 3622 طلباً لمكافحة البعوض خلال 2020 آلية خاصة من أجل تنفيذ خطة مكافحة البعوض في إمارة أبوظبي، تقوم على «نظام الإدارة المتكاملة للآفات»، وهو نظام متكامل لإدارة مكافحة الآفات، واتخاذ القرارات والإجراءات، التي تساهم في خفض نسب الآفات والسيطرة على نشاطها، ضمن الحدود المسموح بها باتباع عدة استراتيجيات لتوفير حلول مستدامة.

ويقوم هذا النظام على 4 مراحل، الأولى هي التفتيش والمسح الحشري، والثانية تصنيف وتحليل البيانات، والثالثة المكافحة، أما الرابعة فهي توثيق البيانات والنتائج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية.