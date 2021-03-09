إغلاق منشأة للتدليك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، منشأة متخصصة بنشاط تقديم خدمات المساج للنساء، بعد أن قامت باستقبال الرجال.

ورصدت الإدارة المخالفة خلال حملاتها الميدانية المكثفة، التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين، وفرضت عقوبة مالية مضاعفة، وأغلقت المنشأة لمدة الشهر بعد تكرارها المخالفة نفسها.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية الموجهة إلى مختلف المنشآت المتواجدة في الإمارة خلال الشهرين الماضيين، وتمكنت من رصد مخالفة إحدى المنشآت للنشاط والفئة المستهدفة للخدمة المقدمة.