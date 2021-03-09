بلدية الظفرة تزيل 388 طناًً من النفايات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

أسفرت حملة النظافة الشاملة الثانية بمدن منطقة الظفرة عن جمع وإزالة أكثر من 388 طناً من النفايات، وشارك فيها 80 موظفاً من البلدية والشركاء الإستراتيجيين و112 عاملاً، وغطت الحملة 18موقعاً على مستوى مدن منطقة الظفرة، وتم استخدام 70 آلية.

وشملت الحملة التي نظمتها بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تحت شعار «نظافة مدينتي مسؤوليتي»، نظافة المناطق السكنية والعزب والمزارع والشواطئ بمدن المنطقة، ومناطق سكن العمال والمناطق الصناعية والمحلات التجارية والأسواق، بالإضافة إلى نشر التوعية بأهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كوفيد- 19.