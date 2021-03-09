شرطة أبوظبي أول جهة شرطية تُصنف عالمياً بـ«6 نجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف 6 نجوم في جائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة العالمية، كأول جهة شرطية على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز وفق نموذج EFQM الجديد لعام 2020 ضمن جهودها المستمرة في مسيرة الإنجازات المتفردة.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن هذا التصنيف المتقدم وفق نظام «النجوم» يُعد تتويجاً لمسيرة عطاء وريادة وتميز بذلت فيها كافة القطاعات الشرطية الجهود المتواصلة التي تتبنى مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل وبناء الخدمات الاستباقية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي يدفعنا لبذل المزيد من الجهد، وصولاً لاستدامة هذه المسيرة من خلال التشديد على أهمية التقييم المستمر لمدى كفاءة قنواتنا الرقمية في تقديم الخدمات والبناء على فرص التحسين.

وأشاد معاليه بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها التي قادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي لهذا النجاح، لافتاً إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأوضح أن شرطة أبوظبي ستستفيد من هذه المشاركة ونتائجها في تدعيم مجالات تميزها ضمن أنظمتها الاستراتيجية، ودعماً للتوجهات الحكومية لقيادتنا، كمئوية الإمارات لعام 2071، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية حكومة أبوظبي 2030، والتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية واستراتيجيات الدولة كالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لعام 2031، والتوجهات العالمية الكبرى كأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي نعتمد عليها جميعاً في تطوير الرؤية والرسالة وخطتنا الاستراتيجية.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، إن هذا الفوز «يعكس استثمار شرطة أبوظبي لتحقيق رؤيتها ورسالتها ورؤية حكومة أبوظبي - 2021 في أن يكون المجتمع ينعم بالأمن والأمان، من خلال توظيف وتسخير جميع الجهود والعمليات الرئيسية بشكل استباقي مما حقق أعلى درجات الرضا والثقة بما يزيد على 98% على مدى 5 سنوات في جميع المجالات الشرطية، لتكون إمارة أبوظبي من أكثر المدن أماناً في العالم لخمس سنوات على التوالي». وأشاد العقيد خلفان عبدالله المنصوري - مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، بدعم القيادة الشرطية ومتابعتها المستمرة عبر تبني القيم المؤسسية، والعمل على تعزيزها على مستوى شرطة أبوظبي.

ومن جانبه، قال راسل لونجمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: «لقد تأثرنا بشدة بدرجة الالتزام بتوسيع نطاق تواصل شرطة أبوظبي ومشاركتها مع المجتمع، ولهذا تم منح شرطة أبوظبي أول جائزة على الإطلاق للإنجاز المتميز في الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى جائزة EFQM العالمية - تصنيف 6 نجوم».