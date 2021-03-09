أطلقتها شرطة أبوظبي.. «نتعنا لكم» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال، من خلال تقديم خدماتها في مقار منازلهم.

وأوضحت أن مبادرة «نتعنا لكم»، والتي انطلقت العام الماضي، شملت فئات جديدة، وهم كبار المواطنين والأطفال «قضايا التنمر»، ضمن المستفيدين من خدمتها الريادية في فتح البلاغات الجنائية، إلى جانب أصحاب الهمم الذين بدأت بهم الخدمة عند إطلاقها في العام الماضي، وتتيح الخدمة حالياً التقدم ببلاغات الوفيات والمصابين، وذلك ضمن جهودها لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات المميزة لإسعاد هذه الفئة بتسهيل حصولها على الخدمات الشرطية ضمن رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بفئات المجتمع كافة، وتقديم أفضل الخدمات وتسهيلها لهم، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمة بيسر وتخفيف التكلفة والجهد، موضحة أن الخدمة تضمن الالتزام الأمثل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن إطلاق الخدمة على مستوى إمارة أبوظبي يسهم في خفض أعداد المراجعين للمراكز، وتقليل الجهد على الفئة المستهدفة وزيادة رضا الجمهور عن الخدمات الشرطية نتيجة الاستجابة السريعة لفتح البلاغ بموقع الحدث، وذلك ضمن تطبيق منهجية تحسين العمليات، ومواكبة التطلعات المستقبلية في خدمة الجمهور بالوسائل الحديثة والذكية وبطريقة مبتكرة، وتقديم الخدمات الإدارية والميدانية بجودة عالية. وذكر أن الفئات المستفيدة تستطيع التواصل على رقم هاتف الطوارئ بإدارة العمليات 999 للبدء بالإجراءات والوصول لهم بفتح البلاغات وتقديم الخدمة في أسرع وقت.