شرطة دبي تطلق خلوة «التحديث الاستراتيجي»

دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي يوم غدٍ الخميس خلوة مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي تحت عنوان «شباب اليوم صناع المستقبل»، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود.

وتعتبر الخلوة إحدى مراحل تنفيذ مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، بما يتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «عام الاستعداد للخمسين» وبما يواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.