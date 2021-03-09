محمد بن راشد لحمدان بن راشد: شافاك الله

أبوظبي (الاتحاد) - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالشفاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على تويتر، "أخي وعضيدي.. شافاك الله.. عافاك الله.. رعاك الله".