الإحاطة الإعلامية: نشهد انخفاضاً تدريجياً في إصابات كورونا

أبوظبي (الاتحاد) - قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات شهدت انخفاضاً تدريجياً ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات «يعد ذلك مؤشراً إيجابياً وخطوة للطريق للتعافي، والعودة للحياة الطبيعية، ونكمل هذا الطريق بتعاون والتزام الجميع».

وأضاف أن القطاع الصحي في الدولة يستعد لتفعيل وتشغيل 7 مستشفيات خلال هذا الشهر بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2,058 سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة.

وأكد الدكتور الظاهري «توفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية، وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية، وفق أرقى المعايير الطبية العالمية، لعزل المصابين، وتقديم العلاج المناسب لهم».

وأكد أن الإمارات «تمكنت من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى اليوم، وتم تقديم اللقاح لـ 3,777,143 شخصاً، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة».

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه خلال فبراير الماضي، تم رصد 55,966 مخالفة على مستوى الدولة. وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، تليها مخالفة عدم التزام المحال والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%.