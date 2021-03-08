ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع «الأكاديمية الشرطية»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع موعد تخريج طلبة الدفعة 21 أواخر شهر مارس الجاري، وذلك بعد استكمال متطلبات التخرج الكاملة.. وضمن خطط التطور الأكاديمي وطرح أفضل البرامج الأكاديمية المتخصصة، وافق المجلس على طرح تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني ضمن برنامج الدكتوراه. وأثنى سمو رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها الأكاديمية لتجديد نظام الإدارة المتكامل، من قبل إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة المانحة لشهادات نظام الإدارة المتكامل في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد التدقيق الذي أجري من قبل الشركة المانحة على ملفات الأكاديمية، والاطلاع على جميع الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المطلوبة.

واطلع المجلس على مستجدات جائزة البحث العلمي في نسختها الثانية والمراحل التي قطعتها ضمن هذا السياق، حيث أشاد المجلس بأهداف الجائزة، ودورها في دعم روح التنافس وترسيخ ثقافة البحث العلمي بين المتخصصين على مستوى الدولة والوطن العربي، وتبني مخرجات الأبحاث والدراسات المشاركة والتوصيات الخاصة بها، والتي تدعم العمل الشرطي والأمني وتعود عليه بنتائج إيجابية، وتقديم حلول ودراسات معمقة ومتقدمة تضع الخطط وترسم الاستراتيجيات والبرامج التدريبية والتوعوية، وتنظم الحملات الأمنية وفقاً لهذه البحوث والنتائج المترتبة عليها.

حضر الاجتماع: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس: العميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.