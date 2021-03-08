سيف بن زايد يوجّه تحية وفاء واعتزاز لـ«أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحية وفاء واعتزاز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، معتبراً سموها الداعم الأكبر لتعزيز الدور الحيوي والإيجابي للأسرة والمرأة الإماراتية.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «تشرفت بإلقاء كلمة أم الإمارات أم الفرسان، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية الافتراضي، فلها تحية الوفاء والاعتزاز حفظها الله».

وأضاف سموه: «إنها الداعم الأكبر وبلا حدود لتعزيز الدور الحيوي والإيجابي للأسرة والمرأة الإماراتية، في تحقيق إنجازات يفخر بها الوطن».