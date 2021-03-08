عزة النعيمي: المرأة الإماراتية نموذج عالمي

عجمان (وام)‏

ثمنت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، الأمر الذي جعلها نموذجاً يُحتذى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن القيادة الرشيدة سخرت كافة الإمكانات لوضع المرأة الإماراتية في المكانة التي تستحقها محلياً ودولياً، باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء هذا الوطن، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من أجل دعم المرأة وتمكينها.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدى أعوام من العمل والجهد والمثابرة كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على تحمل المسؤولية في شتى المجالات، وهي الأساس في صناعة أمة قائمة على مبادئ الأخلاق الحميدة، ومتصفة بقيم التسامح والخير.