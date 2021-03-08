علي سالم الكعبي: إنجازات وتميز

أبوظبي (الاتحاد)

قال علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: يحتفل العالم اليوم، والذي يصادف الثامن من مارس، بيوم المرأة العالمي، الذي جاء هذا العام تحت شعار «تحقيق مستقبل متساو في زمن covid -19»، وقد جسّدت ابنة الإمارات هذا الشعار حقيقة وإنجازاً وتميزاً، واستطاعت أن تكون شريكة في تحقيق النتائج الطيبة لمواجهة جائحة كوفيد-19، فقد وقفت إلى جانب شقيقها الرجل في الصفوف الأولى، تقدم الدعم والمساندة، وتشارك في ذلك بكفاءة واقتدار، وهو الأمر الذي يعكس نجاح برامج واستراتيجيات الدولة في تمكين المرأة وتعدد أدوارها وأنشطتها وأعمالها في المجتمع، منذ عهد والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى وقتنا الحالي، حيث تتواصل مسيرة تمكين المرأة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.