مريم الرميثي: الإمارات آمنت بدور المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات وتفرد لم يأت من فراغ، فقد كانت وراء تحقيق تلك المكانة قيادة آمنت بدور المرأة في المجتمع، وبقوتها، وقيمتها وقدرتها على إدارة ذاتها ومنزلها، وما تُكلف به من مهام وطنية، لذا تفردت الإماراتية في التعامل مع أزمة كوفيد- 19، وكانت الشريك والمساند والعامل بأمانة وإخلاص ضمن الخطوط الأولى لمكافحة الوباء، جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، وفي المنزل كانت الأم والمدرّسة والمشرفة، والمسؤولة التي حافظت على أسرتها، وكانت شريكاً حقيقياً لأفرادها، تقف معهم وتساندهم وتقوم بأدوارها بكفاءة عالية.

وتقدمت الرميثي إلى القيادة الرشيدة على ما قدمته من دعم غير محدود للمرأة الإماراتية، حتى أصبحت قادرة على المشاركة في كافة الميادين عاملةً بإخلاص وتفانٍ، من أجل خدمة وطنها ومجتمعها.