وداد بو حميد: للمرأة الإماراتية مساهمات جلية في مواجهة كوفيد 19

دبي (الاتحاد)

أكدت وداد بوحميد، نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن احتفال الإمارات بيوم المرأة العالمي، هو احتفاء بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات يشار إليها بالبنان، جعلت منها قدوة لنساء العالم، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وقالت بوحميد: يأتي الاحتفاء بالمناسبة ونحن في عام استثنائي، تتوج فيه المرأة الإماراتية خمسين عاماً مضت من الإنجازات الرائدة بمختلف المجالات، وتستعد فيه لخمسين عاماً مقبلة بمزيد من التميّز والازدهار، وتجسيداً للشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة:«المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد- 19»، حيث بذلت المرأة الإماراتية جهوداً هائلة، وقدمت مساهمات جلية في مواجهة الجائحة وتداعياتها، كما لعبت دوراً محورياً في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منذ البداية بكل إخلاص وتفان، وبرز هذا الدور في خطوط الدفاع الأول للتصدي للجائحة، سواء من خلال الكوادر الصحية أو القيادية أو التطوعية، لتؤكد قدرتها على تأدية المهام مهما كبرت بكفاءة عالية.