«زايد للثقافة الإسلامية»: قيادتنا تمكن المرأة

أبوظبي (وام)

تقدمت دار زايد للثقافة الإسلامية بخالص التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجميع النساء الإماراتيات والمقيمات في الدولة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأعربت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، بهذه المناسبة عن الفخر بإنجازات موظفات الدار، ومساهماتهن المتميزة في مسيرة العمل وتطويره، مؤكدةً دعم مسيرتهن بمبادرات عديدة تعمل على تمكينهن من تحقيق الإنجازات والإبداع، تحقيقاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تمكين المرأة وتقدير مساهماتها في بناء المجتمع والوطن.