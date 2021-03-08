«العالمي للتسامح» : المرأة قاطرة السلام والتسامح

أبوظبي (وام)

أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن المرأة من أهم أدوات قاطرة السلام والتسامح في المجتمعات، وأثبتت أن لها دوراً مهماً وحيوياً لا يمكن التفريط به في إدارة الأزمات، سواء داخل الأسرة والمجتمع.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام - في بيان هنأ فيه جميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على إنجازاتها الكبيرة في المجالات كافة - إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر دعم المرأة ومساندة حقوقها، والدعوة إلى تمكينها من أهم أهدافه الأساسية، إيماناً منه بكون المرأة من أهم أدوات قاطرة السلام والتسامح في المجتمعات، ولما تحمله على عاتقها من إسهامات كبيرة في المجتمع، بداية من تربية وتحصين النشء، وتميزها العملي والعلمي في مختلف المجالات.