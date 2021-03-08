أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تطلق مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2021

أبوظبي ( الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أمس، النسخة الأحدث من «مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2021»، وذلك خلال فعالية افتراضية، تضمنت جلسة نقاشية حول التوازن بين الجنسين في مجال السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

ويهدف مؤشر المرأة في الدبلوماسية، الذي نُشر لأول مرة في عام 2018، إلى تتبع النسبة المئوية للسفيرات في الدول ذات أكبر 40 اقتصاداً على مستوى العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتمتاز نسخة هذا العام من المؤشر بتوسع نطاقها الجغرافي لاستعراض التقدم المحقق في اختيار الدبلوماسيات، كرئيسات لبعثاتهن الخارجية لدى الدول المشمولة.

ويُظهر مؤشر 2021 أنه من بين 4.060 سفيراً حالياً هناك 842 سفيرة من الإناث، وبنسبة إجمالية تبلغ 20.7%، حيث جاءت السويد على رأس القائمة، حيث شكلت السفيرات السويديات ما نسبته 48.1% من إجمالي السفراء المعينين، في حين جاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 46.3%، وحلت النرويج بالمرتبة الثالثة بنسبة 44.0%، تليها أستراليا بنسبة 40.2% في المرتبة الرابعة، ومن ثم جنوب أفريقيا بالمرتبة الخامسة، وبنسبة 39.1%.

هذا وناقش المؤشر أيضاً الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسي، إذ إن قرابة 49.5 في المائة من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات من النساء، بما في ذلك السفيرات على رأس عدد من المهام والسفارات الرئيسة في العالم، بما في ذلك هولندا وألمانيا وفنلندا والدنمارك، وبعثة الدولة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعقب الإعلان عن مخرجات المؤشر، تنظيم جلسة نقاشية افتراضية بعنوان: «المرأة في الدبلوماسية: ماذا بعد؟»، ناقشت مواضيع المساواة بين الجنسين في مجالات إدارة السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي، وشاركت بالجلسة كوكبة من السفيرات المميزات، وهن: فرانسيسكا إي مينديز إسكوبار سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات، مارسي غروسمان سفيرة كندا لدى دولة الإمارات، كلارا كابريرا السفيرة الإسبانية المتجولة للمساواة بين الجنسين في السياسة الخارجية، وإليزابيث كاردوسو سفيرة لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات.

وتطرقت السفيرات خلال نقاشاتهن إلى رؤاهن ووجهات نظرهن المتعلقة بكيفية تجاوز أية تحديات قد تواجه النساء المنتسبات للعمل الدبلوماسي.

وقال برناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تشرفنا باستضافة مجموعة من الدبلوماسيات الملهمات، اللاتي عملن على تقديم آفاق جديدة مبتكرة في العمل الدبلوماسي. إنهن بلا شك، مصدر فخر واعتزاز لبلدانهن، وقدوة للشابات والفتيات في كل مكان في عالمنا الكبير».

وتعليقاً على إطلاق المؤشر، قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يعتبر مؤشر المرأة في الدبلوماسية مصدراً مفيداً للاطلاع على مدى تطور مشاركة المرأة في الشؤون الخارجية والدبلوماسية. نحن فخورون بإطلاق مؤشر 2021 بنسخته الأكثر شمولاً حتى الآن. لقد استندنا في إنجاز هذه النسخة على فريق من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية. وبصفتي امرأة إماراتية، يسعدني أيضاً أن أرى دولتي تخطو خطوات كبيرة لتعزيز تمكين المرأة في عملها الدبلوماسية».