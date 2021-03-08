في أبوظبي.. تمكين المرأة في العمل الشرطي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي أن تمكين المرأة في العمل الشرطي والأمني ودعم مسيرتها من ضمن الأولويات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة عطائها لخدمة الوطن.

وكانت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، نظمت احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام؛ وذلك تقديراً لجهودها المستمرة، وتشجيعاً لها لمواصلة العطاء والإنجاز.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم وتمكين المرأة بمجالات العمل الأمني والإداري والتأهيل والتدريب، وتوفير البيئة المحفزة لها للإبداع، حتى أصبحت المرأة قيادية وتشغل المناصب الإدارية في الأكاديمية.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدرتها في الوقوف والتصدي لمختلف الأزمات مع الرجل بقوة وثبات راسخ، وطموح واضح، وأسلوب متميز وريادي.

وأشاد بالمرأة ودورها الفاعل في خط الدفاع الأول وفي النقاط الأمنية والشرطية للحد من انتشار «كوفيد - 19»، ضاربة أروع أمثال ومبادئ المواطنة الإيجابية والتوازن بين الجنسين.

وقدم التهاني للعناصر الشرطية النسائية في الأكاديمية بهذه المناسبة، مشيداً بجهودهن وأدوارهن المتميزة في بيئة العمل، واهتمامهن بالارتقاء بأهداف وتطلعات الأكاديمية في تطوير منظومة التدريب، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.