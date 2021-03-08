في «السلامة الغذائية.. فريق نسائي يقود «الطب البيطري»

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فتح الآفاق أمام المرأة الإماراتية لتتصدر مركز القيادة في مختلف المجالات الفنية والتخصصية، حيث برزت المرأة الإماراتية في مجال الطب البيطري، وأثبتت بجدارة تفوقها وقدرتها على العطاء والتميز، والمساهمة في استكمال مسيرة «الهيئة»، وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وتضم «الهيئة» كوكبة من العنصر النسائي في مجال الطب البيطري كإضافة مميزة إلى كوادرها الفنية، يعملن في عدة تخصصات، ويتولين عدداً من المهام الرئيسة، كإجراء العمليات الجراحية لمختلف أنواع الثروة الحيوانية، وفحص وتشخيص الحالات المرضية، وتسلم الحالات الطارئة، وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل الأنسجة لأغراض تجهيز الشرائح النسيجية، وإعداد وتجهيز عينات الأنسجة المريضة بعد عمليات التشريح والعينات القادمة من الجراحين. وقالت د. حمدة خلفان العلوي - طبيبة بيطرية في وحدة الجراحة بمستشفى القطارة البيطري التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن المرأة الإماراتية امرأة قوية قادرة على العمل في شتى المجالات، ومواجهة التحديات كافة.

وأشادت نورة الزرعوني- محلل في وحدة التشريح المرضي بمختبرات الهيئة، بجهود القيادة الرشيدة في مجال تمكين المرأة وتشجعيها على خوض غمار العمل في مختلف المجالات.