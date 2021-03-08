«الصحفيين الإماراتية» تحتفي بيوم المرأة العالمي

دبي (الاتحاد)

تحتفي جمعية الصحفيين الإماراتية بيوم المرأة العالمي عبر احتفالية افتراضية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا».

وهنأت فضيلة المعيني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، كافة الزميلات بهذه المناسبة، مؤكدة تقدير المجتمع لهن على جهودهن الكبيرة التي أدت إلى طفرة كبيرة في قطاعي الصحافة والإعلام في الإمارات.

وقالت المعيني: إن الجمعية تتابع بتقدير تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها المرأة العاملة بشكل عام في كافة الميادين، وفي القلب منها ساحة الإعلام التي خاضت فيها المرأة كفاحاً قبل عقود، من أجل تحقيق ما بلغته المرأة اليوم من مكانة وخبرة في مجال الصحافة والإعلام.