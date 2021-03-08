مناقشة دور المرأة في تحقيق مستقبل متوازن

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ندوة افتراضية لمناقشة دور المرأة في قيادة جهود تحقيق مستقبل أكثر توازناً في العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وسلطت الندوة التي عقدت عبر الإنترنت أمس، على إبراز دور المرأة في الإمارات والعالم في إدارة جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة المستويات.

وتأتي الندوة في إطار اختيار منظمة الأمم المتحدة تحت شعار: «المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19»، كموضوع مطروح للمناقشة على نطاق واسع خلال اليوم العالمي للمرأة، وذلك للاحتفال بالجهود الهائلة التي تقودها النساء من أجل خلق مستقبل أكثر توازناً.