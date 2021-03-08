«قانون التقاعد لحكومة الشارقة» في ندوة للموظفين

الشارقة (الاتحاد)

نظَّم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، صباح أمس، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، ندوة لعدد من موظفي حكومة الشارقة عبر التواصل المرئي، في قانون التعاقد لحكومة الشارقة يتناول القرارات والضوابط، بهدف التوعية للمقبلين على التقاعد بأوجه قانون الضمان الاجتماعي.

وتستمر الندوة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وتتناول 32 محوراً وزعت في اليومين الأولين للندوة، وتختتم بلقاء حواري تفاعلي في تطبيق قانون التضامن الاجتماعي، ويقدم الندوة المحاضر محمد خليفة مستشار صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أهمية مشاركة الصندوق مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، لتقديم الندوة التي تتناول موضوعاً مهماً ومحاور متعددة في قانون التقاعد لحكومة الشارقة.

وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين الصندوق والدائرة لتوعية كافة موظفي حكومة الشارقة من المؤمن عليهم لدى الصندوق في إطلاعهم على الممارسات التطبيقية التأمينية المعمول بها وفق قانون الضمان الاجتماعي، ليكون الموظف قادراً على ممارسة العمل وفق القرارات والضوابط، والقدرة على توعية المؤمن عليه لدى صاحب العمل، ضمن تطبيقات القانون وأهمية التأمين الاجتماعي.

ولفت الشامسي إلى حرص الصندوق على تنظيم سلسلة من الورش والدورات لكافة الموظفين المؤمن عليهم لدى الصندوق لاطلاعهم على جوانب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سواء في مفهومه والمخاطر المهنية والاجتماعية ومراحل تطور الحماية التأمينية والمخاطر التي يغطيها النظام وخصائصها، وما يتصل بتطبيقه في مختلف الحالات.

وبدوره، أكد المحاضر محمد خليفة مستشار صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أهمية الاطلاع على تطبيق ضوابط وأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية التأمينات الاجتماعية، كونها صمام الأمان لتحقيق الاستقرار والحياة المعيشية الهانئة، خاصة في ظل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة، والتي تولي الاهتمام بالمواطن في مقدمة أولوياتها، عملاً بما خطه مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، منذ تأسيس كيان الاتحاد في عام 1971، مسلطاً الضوء على نظم التأمين الاجتماعي ورسوخ دورها، من خلال شمولية التشريعات لكافة أفراد المواطنين ضد المخاطر التي تتعرض لها الطبقة العاملة، وتؤدي إلى انقطاع الدخل والمتمثلة في: «الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والمرض».