سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري

أبوظبي (وام)

قدم حمد الشامسي، أوراق اعتماده إلى فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، سفيراً ومفوضاً فوق العادة للدولة لدى القاهرة.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمّل فخامة الرئيس السيسي، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الدولة لدى مصر، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.