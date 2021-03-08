إطلاق حملة الوقاية من الإصابات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حملة الوقاية من الإصابات، والتي من شأنها توفير النصائح والمعلومات للمساعدة على العناية بالطفل والحفاظ على سلامته.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس: إن حملة الوقاية من الإصابات لن تكتمل إلا بتكاتفنا جميعاً، مضيفة بأن القيادة الرشيدة تعي تماماً مدى أهمية مرحلة الطفولة، لهذا كرست الدولة مواردها المادية والبشرية حتى تسمو بالطفل لتقدم له حياة كريمة وآمنة، وتسعى لمساعدتهم على العيش بكامل طاقاتهم، ومن هذا المنطلق صمم المجلس بالتعاون مع (يونيسف) هذه المبادرة على الموقع الإلكتروني

www.scmc.gov.ae، حيث اختيرت أهم النصائح والمعلومات لمساعدة الآباء والأمهات والأطفال وجليسي الأطفال للاعتناء بهم وللحفاظ على سلامتهم، وحرصنا أيضاً على تنوع المعلومات والنصائح.

وأوضحت الفلاسي أن بعض البيانات والإحصاءات تفيد بأن 79% من معظم الإصابات غير المميتة للأطفال تحدث في المنزل، ومن ثم المدرسة والأماكن العامة، لهذا ينبغي علينا كمؤسسات الاستمرار في مساعدة وتحسين وتمكين وتثقيف المجتمع حول ما ينبغي القيام به للتقليل من هذه الحوادث، وكيفية الحد من شدة الإصابة، وذلك عبر نشر البرامج التوعوية. وقال الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة لدول الخليج (اليونيسيف) بأن إطلاق هذه المبادرة يؤكد باستمرار أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت الأولوية لمعالجة هذه القضايا إلى جانب إنهاء العنف ضد الأطفال في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تسعى إلى منع العديد من الإصابات التي يُصاب بها الأطفال، وأن هذه الحملة بمعلوماتها المتاحة على الموقع الإلكتروني تعتبر وسيلة منخفضة التكاليف، وفي متناول الجميع للوصول إلى جميع العائلات في دولة الإمارات.

دعم كامل

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة لدول الخليج (اليونيسيف) إن الحملة تُرسخ في السياق الأكبر عزم الإمارات لحماية الأطفال، مؤكداً أن المنظمة ستقدم الدعم الكامل لنجاح الحملة، عبر جميع وسائل التواصل المتوفرة لديها. وأشار الطيب آدم إلى إطلاق هذه الحملة والحزمة تكمن في وقت يتزايد فيه أعداد حوادث إصابات الأطفال غير المتعمدة، سواء في المنزل أو خارجه، فالهدف من هذه الحملة هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من من الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية برسائل بسيطة وموجزة حول نوع الإصابة وكيفية منعها باللغتين العربية والإنجليزية تتماشى مع ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. فرسالة بسيطة يمكن أن تنقذ حياة طفل أو تحميه من إعاقة، مضيفاً أن منظمة اليونيسف تحث جميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تعميم هذه الحزمة على أوسع نطاق وحماية أطفالنا من هذه الحوادث. وتوجه آدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها لهذه الحملة، وغيرها من الحملات التي تدعم حماية الأطفال وتنميتهم ورفاههم.