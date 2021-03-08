«عيادة طبية افتراضية» في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

دشنت جامعة الشارقة مبادرة مجتمعية توفر الوصول المجاني إلى الاستشارات الطبية عن بُعد لكافة سُكان الشارقة، تحت عنوان: «العيادة الطبية الافتراضية».

وتشمل العيادة منصتين لمقابلة المراجعين، والتحدث مباشرة إلى الأطباء المختصين، وهي مزودة ببرنامج للتسجيل والحجز، وأيضاً عن طريق استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن التسجيل والحجز آلياً، حيث سيتم إرسال رابط للمراجع عن طريق «الواتس آب»، وعند حلول الموعد المحدد يقوم المراجع بفتح هذا الرابط ليتواصل مباشرة بأحد أطباء العيادة بالصوت والصورة، بعد ذلك يقوم الطبيب بأخذ التاريخ المرضي، ومن ثم يقرر سبل المعالجة الممكنة أو التحويل لتخصصات أخرى، وإذا تطلب الأمر فيقوم المراجع باستلام الوصفات أو طلبات الفحص المخبري، عن طريق البريد الإلكتروني أو «الواتس آب».