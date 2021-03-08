5 ماسات لـ«مدينة الشيخ خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الصحة أبوظبي، عن حصول مدينة الشيخ خليفة الطبية على تصنيف «فائق التميز»، لتكون أول منشأة صحية حكومية تحصل على 5 ماسات في مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر».

جاء ذلك، على هامش حفل تكريم عقد أمس بمقر مدينة الشيخ خليفة الطبية، بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والدكتورة مريم بطي المزروعي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية.

وخلال حفل التكريم، تسلمت الدكتورة مريم المزروعي من معالي عبدالله آل حامد اللوحة التقييمية التي سيتم وضعها على واجهة المستشفى، لتكون برهاناً واضحاً على التزامها بضمان تقديم تجربة استثنائية للمرضى، ونتائج سريرية متميزة وبجودة عالية.

وأوضح معالي عبدالله آل حامد، أن رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ما زالت تشكل أساساً للقطاع الصحي في الحاضر، وتلهم مستقبله المشرق والمستدام، حيث راهنت القيادة الرشيدة منذ البداية على صحة ورفاه الإنسان، واستثمرت وسخرت كل الجهود والإمكانيات لوضع أسس لتوفير قطاع صحي متميز يوفر خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين والمقيمين، ويعمل على الارتقاء بمستوياتها، موجهاً شكره الجزيل لجميع العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية من الطاقم الطبي والإداري، لجهودهم المبذولة للتميز في تقديم جودة الخدمات الصحية، فضلاً عن الدور الكبير، والمساهمة الفعالة في مواجهة تحديات جائحة «كوفيد-19».

جمال الكعبي ومريم المزروعي وإلى جانبهما اللوحة التقييمية

وأوضحت الدائرة، أن مدينة الشيخ خليفة الطبية حققت أداء «فائق التميز» في مجالات مختلفة تشمل مخرجات رقابة التشريعات وبيئة العمل الآمنة، حيث سجلت في هذه المجالات نسبة 100% لمدة عامين متتاليين (2018 و2019)، كما حصلت على أداء استثنائي في مجال مخرجات العلاجات السريرية.

ونظراً لدورها الفاعل في دعم الابتكار والارتقاء بتجربة المرضى، فقد أشارت الدائرة إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية قد قامت بنشر 76 بحثاً خلال عام واحد، كما حققت نسبة 85.7% في تجربة المرضى المقيمين، وهو أعلى من متوسط جودة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «يواصل القطاع الصحي في الإمارة مسيرته الحافلة بالازدهار والنمو بالعمل، جنباً إلى جنب مع المنشآت الصحية للمضي قدماً بجودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بها، حيث نفخر ونثني على جهود مدينة الشيخ خليفة الطبية الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق«أبوظبي مجتمع معافى».

وأضاف: أن مدينة الشيخ خليفة الطبية كانت ولا تزال جزءاً من رحلة الرعاية الصحية في أبوظبي التي نجحت في غضون سنوات قليلة في ترسيخ مكانتها على خارطة الرعاية الصحية، وجهة رائدة توفر خدمات رعاية صحية بمستويات جودة متميزة.

وصرحت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية بأن «حصول المدينة الطبية على تصنيف «الخمس ماسات» في جودة الرعاية الصحية، هو تتويج للجهود العظيمة لكل فرد من أفراد مدينة الشيخ خليفة الطبية، فكل ما حققته المدينة الطبية هو نتاج عمل جماعي شارك فيه كافة مقدمي الرعاية الصحية لتقديم خدمات آمنة ذات كفاءة عالية تجتمع فيها الجودة الرفيعة والنتائج الإيجابية».

وتابعت الدكتورة مريم المزروعي: «أتقدم بالشكر الجزيل لدائرة الصحة أبوظبي لجهودها المبذولة في بناء قطاع صحي متين ومتماسك ذي رؤية واضحة واستراتيجية طموحة، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتجربة المرضى في الإمارة. إن مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية هو فخر لنا جميعاً، وهو تعزيز لريادة القطاع الصحي في الإمارة، وجعلها أيقونةً للجودة في السياحة العلاجية.. إن تطلعات قيادتنا الرشيدة تستلزم منا الاستمرار في الارتقاء دون توقف، حيث سنواصل توظيف كل جديد ومبتكر في ممارساتنا اليومية، وسنواظب على تقديم خدمات استثنائية تليق بصرح عظيم كمدينة الشيخ خليفة الطبية.. وستبقى سلامة المرضى هي ركيزة خدماتنا الصحية».

يذكر أن برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» يهدف لتسليط الضوء على المنشآت الصحية المتميزة، والتي تقدم خدمات رعاية صحية بجودة استثنائية لسكان الإمارة وفق تصنيف نظام الماسات الجديد. ويُعد برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث الشمولية والنوعية، ويأتي امتداداً لبرنامج «جودة» الذي أطلقته الدائرة في عام 2014 لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية لسكان الإمارة. كما يركز برنامج «مؤشر» على 9 محاور رئيسة تتضمن: مخرجات العلاجات السريرية ومخرجات رقابة التشريعات، وسعادة المريض، وصوت المريض، وشهادة ضمان الجودة، وسعادة الكادر الطبي والموظفين داخل المنشأة الصحية، والفوترة الصحيحة، وبيئة العمل الآمنة والبحث والابتكار.