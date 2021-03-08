بدء تقديم خدمات علاج الأسنان للمراجعين في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن استئناف تقديم خدمات علاج الأسنان للمرضى والمراجعين في مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد بعد التوقف عن تقديم تلك الخدمات في العام الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وأوضحت الدكتورة نوف البلوشي، طبيبة الأسنان في مركز الظفرة لطب الأسرة، أن الخدمات العلاجية للأسنان في مركز الظفرة تتضمن 5 تخصصات مختلفة تشمل فحص وتنظيف الأسنان وخدمة تبيض الأسنان والتصوير الشعاعي والحشوات بجميع أنواعها، وكذلك علاج العصب ويستمر المركز في تقديم الخدمات لسكان المنطقة، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وتحرص إدارة مستشفيات الظفرة على تحديث مراكز علاج الأسنان التابعة لها في مختلف مدن منطقة الظفرة، بهدف تطوير وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لسكان المنطقة، بما يتوافق واستراتيجية شركة «صحة» لتقديم أفضل مستوى متميز من الخدمات الطبية لسكان الظفرة، من خلال توفير وإضافة تخصصات جديدة في مختلف عيادات الأسنان التابعة لها مثل - تقويم الأسنان، والتركيبات والجسور السنية، وجراحة الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات العلاجية الأخرى بهدف توفير الخدمات كافة في مناطق الاحتياج إليها، والتسهيل على المرضى عملية الانتقال وتأمين الراحة في العلاج.

وتضم مستشفيات الظفرة مراكز متخصصة لعلاج الأسنان في مدن المنطقة كافة، ويعد مركز طب الأسنان التابع لمستشفى مدينة زايد مركزاً تخصصياً وتحويلياً، ويخدم جميع مدن منطقة الظفرة، حيث يحتوي على أربع عشرة عيادة تغطي تخصصات طب الأسنان كافة، مثل: زراعة الأسنان - التركيبات والجسور الثابتة والمتحركة - تقويم الأسنان وأجهزة المعالجة التقويمية الأخرى - جراحة الوجه والفكين - المعالجة اللبّية - معالجة الأطفال وأصحاب الهمم تحت التخدير العام، واستخدام الغاز الضاحك «غاز النيتروس» في المعالجة، ويستقبل الحالات المحولة من المستشفيات والعيادات الأخرى.