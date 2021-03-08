عيادات متنقلة لتقديم اللقاح في دبي

دبي (وام)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تعاونها مع هيئة الصحة بدبي لتوفير حملات لقاح «كوفيد-19» من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة» التي أطلقتها الجامعة ضمن مساعيها لدعم المجتمع، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في جميع الأوقات، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت عيادتان متنقلتان تابعتان للمبادرة في تقديم جرعات لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، وهما مجهزتان بـ 11 نقطة تطعيم بدعم من 11 ممرضاً وطبيباً من هيئة الصحة بدبي، إلى جانب طاقم من موظفي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

واستهلت المبادرة أولى نشاطاتها في غرفة تجارة وصناعة دبي، وموانئ دبي العالمية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، و«إس أر جي» القابضة شيراتون جراند، ومستشفى القرهود الخاص، والمستشفى الأميركي في دبي، وشركة ماكديرموت الشرق الأوسط، فيما ستتابع المبادرة نشاطاتها في عدة مناطق أخرى في الإمارة. وفي أقل من شهر، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات التطعيم التي تقدمها العيادات المتنقلة 7688 شخصاً حتى اليوم.

وقال الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، قائد فريق سلسلة التوريد في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، مدير برنامج العيادات المتنقلة في الجامعة، إنّ مكانة الجامعة كعضو مسؤول في مجتمع الرعاية الصحية في الدولة يُحتم عليها مشاركة خبراتها ومواردها في سبيل وقاية المجتمع والنهوض بمستوى صحة أفراده.

وأضاف: «تتعزز جهود الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة ومناسبة للمتطلبات الوطنية الحالية والمستقبلية وهو ما يأتي على رأس قائمة أولوياتنا في الجامعة».

وأكد أن العيادات المتنقلة تتمتع بكامل الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، كما ستُسهم تلك العيادات في تعزيز جهود التطعيم على نطاق أوسع وسيكون لها دور محوري في مساعدتنا على توفير الوقاية لشريحة أكبر من المجتمع في أقل وقت ممكن.