«جامعة خليفة» الأعلى تصنيفاً بالدولة في «الهندسة والتكنولوجيا»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، حصولها على التصنيف الأعلى في دولة الإمارات في 7 تخصصات في فئة «الهندسة والتكنولوجيا»، متقدمة 67 مرتبة لتحصل على المركز 214 عالمياً في هذا الفئة، وذلك وفق أحدث تصنيفات لمؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية حسب التخصصات 2021.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز في الوقت الذي حققت فيه جامعة خليفة أيضاً المرتبة الـ 21 عالمياً في مجال الهندسة البترولية، حيث قفزت الجامعة 7 مراكز، وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يساهم هذا التقييم العالمي الذي أجرته مؤسسة (كيو إس) لتصنيفات الجامعات العالمية حسب الموضوع 2021 لجامعة خليفة، في ترسيخ مكانة الجامعة الأكاديمية مؤسسة ذات تصنيف مرموق وجودة تعليمية عالمية المستوى».

وأضاف: «إنه في ظل الجائحة العالمية التي أوجدت العديد من التحديات لدى المؤسسات الأكاديمية، تمكنت جامعة خليفة من إثبات مكانتها محلياً وعالمياً، لما تتمتع به من مميزات تتمثل في نخبة أعضاء الهيئة الأكاديمية من ذوي الكفاءات والخبراء، وبحوث متطورة تقوم بها الجامعة، وعليه فسيساهم هذا التصنيف العالمي في تحفيزنا لتحقيق المزيد من التميز والوصول إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة».