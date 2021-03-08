جامعة الإمارات: تدشين كتاب «الروبوتات في التعليم»

العين (الاتحاد)

دشن باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كتاباً بعنوان: «الروبوتات في التعليم: مقدمة للروبوتات الاجتماعية ‏الذكية ذات المهارة التقنية العالية: الأدوات والمنهج»، والذي شارك في تأليفه عدد ‏من المبدعين والمبتكرين من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في جامعة ‏الإمارات، وباحثين وأكاديميين من جامعات عالمية مختلفة، حيث تم نشر الكتاب في ‏دور نشر عالمية باللغتين الإنجليزية والألمانية. ‏

وأوضح الدكتور فادي النجار - مؤلف الكتاب - أستاذ مشارك في قسم علوم ‏الحاسب وهندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإمارات: إن ‏إطلاق هذا الكتاب إلى العالمية يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين بالذكاء ‏الاصطناعي وعلم الروبوتات الاطلاع على أحدث نتائج الأبحاث والأفكار ‏والآراء العلمية المبتكرة، التي توصل لها الباحثون وفريق تأليف الكتاب للتبادل ‏المعرفي والعلمي، وصولاً إلى نتائج من شأنها تطوير استخدام الروبوتات بشكل ‏فاعل ومؤثر في العملية التعليمية لنقل وتفعيل منظومة التعليم والتواصل الفعال ‏بين الطالب والمعلم والآلة «الروبوت»، وتوسيع دائرة الإدراك والمعرفة لجميع ‏المشاركين من أطراف العملية التعليمية في بيئة مبتكرة، تعزز من الابتكار وإنتاج ‏وتبادل المعرفة.‏

وأشار الدكتور فادي النجار إلى أن هذا الكتاب يعد ثمرة للقاءات الملهمة بين العلماء والباحثين ‏من مختلف دول العالم في جامعة الإمارات، ويعد عصارة خبرة للعشرة مؤلفين ‏على مدى عدة سنوات. ويسلط الكتاب الضوء على مجموعة من الموضوعات ‏المهمة، وبشكل مبسط للعامة في استخدام وتطوير الروبوتات الذكية في عملية ‏التعليم.