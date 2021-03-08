العين (الاتحاد)
دشن باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كتاباً بعنوان: «الروبوتات في التعليم: مقدمة للروبوتات الاجتماعية الذكية ذات المهارة التقنية العالية: الأدوات والمنهج»، والذي شارك في تأليفه عدد من المبدعين والمبتكرين من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في جامعة الإمارات، وباحثين وأكاديميين من جامعات عالمية مختلفة، حيث تم نشر الكتاب في دور نشر عالمية باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وأوضح الدكتور فادي النجار - مؤلف الكتاب - أستاذ مشارك في قسم علوم الحاسب وهندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإمارات: إن إطلاق هذا الكتاب إلى العالمية يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات الاطلاع على أحدث نتائج الأبحاث والأفكار والآراء العلمية المبتكرة، التي توصل لها الباحثون وفريق تأليف الكتاب للتبادل المعرفي والعلمي، وصولاً إلى نتائج من شأنها تطوير استخدام الروبوتات بشكل فاعل ومؤثر في العملية التعليمية لنقل وتفعيل منظومة التعليم والتواصل الفعال بين الطالب والمعلم والآلة «الروبوت»، وتوسيع دائرة الإدراك والمعرفة لجميع المشاركين من أطراف العملية التعليمية في بيئة مبتكرة، تعزز من الابتكار وإنتاج وتبادل المعرفة.
وأشار الدكتور فادي النجار إلى أن هذا الكتاب يعد ثمرة للقاءات الملهمة بين العلماء والباحثين من مختلف دول العالم في جامعة الإمارات، ويعد عصارة خبرة للعشرة مؤلفين على مدى عدة سنوات. ويسلط الكتاب الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة، وبشكل مبسط للعامة في استخدام وتطوير الروبوتات الذكية في عملية التعليم.