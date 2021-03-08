اشتراكات «محددة المدة» في «مواقف» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاقه خدمة جديدة تتيح للمتعاملين من أفراد ومؤسسات الحصول على تصاريح اشتراكات مواقف محددة المدة، التي تخوّل المركبة المصرح لها الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية، ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، وذلك من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف، في حين لا تخول هذه التصاريح الوقوف في المواقف المخصصة للسكان، أو في مناطق الفلل، أو المواقف الرئيسة ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق.

مركز النقل المتكامل بـ #أبوظبي يوفر خدمة اشتراك لمستخدمي المواقف الفرعية وفقاً لرسوم شهرية معينة دون الحاجة إلى الدفع اليومي لرسوم المواقف#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/UmSV3Ap2Rf — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) March 8, 2021



وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي المركز المتواصل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير سبل الراحة لمستخدمي المواقف العامة، وتنويع الخيارات المتاحة أمامهم،

وبفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بمقدور المتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، إذ تبلغ رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف العامة السطحية الفرعية بجميع القطاعات في مدينتي أبوظبي والعين 391 درهماً لمدة شهر، و1174 درهماً لمدة 3 أشهر، بينما يبلغ رسم الاشتراك النصف السنوي 2348 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 4695 درهماً.

وتتيح هذه الخدمة، لمستخدمي المواقف العامة من المتعاملين جهات وأفراد التقدم للحصول على تصريح لكل مركبة مرخصة لديهم، ولا تحمل لوحة عمومية، بينما يُسمح للجهات المختلفة وشركات توصيل البريد والخدمات، بما فيها الدراجات النارية، بالحصول على تصريح لكل مركبة أو دراجة نارية لديهم.

إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن التصريح محدد المدة لا يقوم مقام تصريح مواقف السكان، بل مقام تذكرة التعرفة المطبقة حالياً على المواقف السطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمين للساعة و15 درهماً لليوم. ويُطبق حالياً نظام الدفع على المواقف السطحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

كما لا يعطي تصريح الاشتراك محدد المدة حامله الحق في حجز موقف عام بعينه، أو الوقوف في الأماكن المخصصة، أو الممنوعة أو المحجوزة، ويُعد التصريح إلكترونياً، إذ لا داعي لعرضه على الواجهة الأمامية للمركبة.