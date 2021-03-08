1630 شجرة من «عونك يا وطن»

العين ( الاتحاد)

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، فعاليات فريق عونك يا وطن التطوعي، بالتعاون مع بلدية العين، في فعاليات أسبوع التشجير الـ41 في مدينة العين، الذي حمل شعار «معاً فلنزرع الإمارات»، وذلك بتوزيع مواد زراعية مثل تربة زراعية وأوانٍ بلاستيكية التي تستخدم في الزراعة في متنزه المبزرة الخضراء، وشتلات على الهيئات الحكومية (غرس زايد)، وزراعة 1630 شجرة متنوعة، خلال أسبوع التشجير في عدة مناطق في مدينة العين.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: إن الاحتفال بأسبوع التشجير هو وقفة تقدير للجهود العظيمة والنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجالات نشر الرقعة الخضراء والحدائق والمتنزهات الترفيهية، التي حولت مدننا إلى واحات خضراء.