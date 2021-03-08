سقوط عصابة السيارات الفارهة

دبي (الاتحاد)

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي مخططات عصابة دولية مُتخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها، وذلك بعد أن ألقت القبض على أفرادها خلال محاولتهم سرقة أول سيارة فارهة قيمتها 1.3 مليون درهم بغرض تهريبها خارج الدولة، كما ضبطت في مقر سكنهم لوحات مزورة ومعدات تقنية لاستخدامها في التزوير.

عبد الله المري

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة الدائم على التصدي لكافة العصابات الإجرامية ومواكبة أساليبها من خلال نُخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع أنواع الجرائم كافة، وعبر استخدام أحدث التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن ضبط أفراد العصابة قبل تنفيذ مخططاتهم في محاولة سرقة العديد من السيارات وإسقاطهم بعد أول محاولة، يُعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجريمة والحد من ارتكابها وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة تقلت بلاغاً من مكتب تأجير سيارات عن اشتباهه بتعرض سيارة من نوع «لامبرجيني» قيمتها 1.3 مليون درهم إلى السرقة، بعد أن استأجرها شخص من دولة أوروبية شرقية.

شرطة #دبي تحبط مخططات عصابة دولية مُتخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها، وذلك بعد أن ألقت القبض على أفرادها خلال محاولتهم سرقة أول سيارة فارهة قيمتها 1.3 مليون درهم بغرض تهريبها خارج الدولة#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/29KBtGlrsX — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) March 8, 2021



وحول عملية المداهمة، أكد العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، أن شرطة دبي وضعت خطة مُحكمة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد مقر سكنهم وساعة الصفر، مشيراً إلى أن فرق المداهمة باغتت بحرفية أفراد العصابة البالغ عددهم 4 أفراد، وضبطتهم وعثرت في مقر سكنهم على لوحات سيارات مزورة وأدوات تزوير.

وبين العقيد الجوكر أن أفراد العصابة أقروا طواعية بعد ضبطهم بأنهم أحضروا شخصاً من موطنهم الأم لاستئجار السيارة الفارهة من مكتب التأجير ثم سلمها لهم، وأنهم كانوا يعتزمون محاولة سرقتها عبر تهريبها بطرق احترافية إلى خارج الدولة باستخدام اللوحات المزورة التي طبعوها.

وبين العقيد الجوكر أن أفراد العصابة أقروا أيضاً، أنهم كانوا يخططون لسرقة سيارات فارهة أخرى بهدف تهريبها خارج الدولة.